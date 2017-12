Atacante do Londrina é suspenso por doping Mais um caso de doping, agora no Campeonato Brasileiro da Série B. O atacante Fumaça, do Londrina, foi pego no exame antidoping no jogo contra o Palmeiras, dia 19 de julho, no Parque Antártica, vencido pelo time paulista por 1 a 0. Ele já está suspenso preventivamente por 30 dias pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) e não enfrentará o Paulista, neste sábado, em Jundiaí. A substância encontrada no material do jogador seria a Tetidina e seu metabólico, a Norfetidina, do grupo da Morfina. Na semana do jogo o atacante, revelado pelo Santos, foi submetido a um exame de endoscopia e acabou usando o medicamento para combater a dor. A contra-prova do exame foi realizada na tarde desta sexta, no Rio, e também deu positivo.