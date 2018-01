Atacante do Palmeiras recebe alta O atacante Thon, do Palmeiras-B, teve alta do Hospital São Camilo, no bairro da Pompéia, onde foi internado quinta-feira após sofrer um desmaio no meio da rua que o levou à perda da consciência. "São infundadas as informações dando conta de que o Thon teria sido internado devido a intoxicação por uso de cocaína. Os exames realizados com o jogador não caracterizaram o uso da droga. Realizamos vários exames que não apontaram nada de mais grave", afirmou o médico do Palmeiras, Vinícius Martins.