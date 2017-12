Atacante do Villarreal reclama de liberação de Robinho

A polêmica entre Robinho, Real Madrid e CBF começa a tomar proporções maiores do que o imaginado, com acusações de privilégio ao brasileiro feitas pelo atacante mexicano Guille Franco, do Villarreal. O jogador afirmou nesta quinta-feira que não entende a razão de Robinho ter sido liberado pela Fifa para defender o Real Madrid pela última rodada do Campeonato Espanhol, enquanto as outras equipes não podem contar com os jogadores convocados para a Copa América. "É uma situação especial, não entendemos como pode acontecer este tratamento. Com Diego Forlán [seu companheiro de ataque no Villareal] se tentou até último momento que viesse para cá, mas teve que acatar o regulamento e agora é a Fifa que permitiu a Robinho ficar na Espanha e isto é algo que não se entende muito bem", reclamou o jogador. O Villarreal joga a última rodada neste domingo em Sevilha e tem chances de conseguir classificação para a Copa da Uefa, embora não vá poder contar neste momento decisivo com o artilheiro uruguaio Forlán, cujos gols nas últimas rodadas foram decisivos para sua equipe. "O desfalque de Diego é para nós muito grande. Embora pudéssemos saber que isto iria acontecer, ele estava em um bom momento, marcando muitos gols e, agora, temos de nos esforçar mais e tentar fazer com que a sua ausência não seja notada", concluiu Franco.