Atacante Drogba retorna à Costa do Marfim

ABIDJÃ - O atacante da Costa do Marfim Didier Drogba, do Chelsea, retornará ao circuito do futebol mundial na próxima semana pela primeira vez desde a Copa do Mundo da África do Sul.

Drogba foi escolhido nesta sexta-feira pela Federação Marfinense de Futebol para o amistoso de terça-feira contra o Mali, em Valence, na França, que poderá ser sua primeira aparição na seleção desde a vitória por 3 a 0 na Copa contra a Coreia do Norte, em junho do ano passado.

Drogba, que tem 43 gols em 71 jogos, havia pedido uma licença da seleção nos dois jogos de classificação para a Copa Africana das Nações, mas está de volta na seleção de 22 jogadores escolhidos pelo técnico Francis Zahoui.

Já Essien, também do Chelsea, segue fora da seleção de Gana. Ele afirmou em 2010 que estava se afastando do circuito internacional "durante o futuro próximo" para se concentrar em sua carreira no clube, e não estará novamente jogando por Gana, que disputará um amistoso na terça-feira contra o Togo em Antuérpia, na Bélgica.

Essien, que ficou fora da Copa do Mundo na África do Sul, sofreu duas graves lesões durante sua campanha na seleção.