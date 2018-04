Atacante Edílson, de 39 anos, é o novo reforço do Bahia

O Bahia anunciou nesta terça-feira a contratação do atacante Edílson, de 39 anos, para a temporada de 2010. O jogador, campeão do mundo com o Corinthians em 2000 e com a seleção brasileira em 2002, será apresentado como reforço nesta quarta-feira pela manhã.

Edílson estava aposentado do futebol profissional desde 2007 e vinha trabalhando como produtor musical. "É um prazer enorme falar como jogador do Bahia", afirmou o jogador, em entrevista divulgada pelo site oficial do Bahia. "É um privilégio para poucos vestir a camisa desse clube. Tenho o objetivo de ser campeão estadual e levar o time para a Série A", reforçou.

O último clube defendido por Edílson foi justamente o Vitória, maior rival do Bahia. O fato, porém, não preocupa o veterano, que ressaltou que foi procurado por outros clubes em seu período aposentado, mas que não aceitou possíveis propostas por priorizar seguir morando na capital baiana. "Sempre fui muito requisitado, mas meu propósito era jogar em Salvador. Tenho vida, família e negócios aqui, o que complica uma saída. Agora, juntei a fome com a vontade de comer", ressaltou.

No Bahia, Edílson disputará o Campeonato Baiano e a Série B do Campeonato Brasileiro. Além de ser apresentado como reforço nesta quarta-feira, Edílson já se juntará ao elenco da equipe para realizar os treinos físicos da pré-temporada.