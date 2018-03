Atacante Edmundo anuncia aposentadoria antecipada

Um dia depois de desperdiçar o pênalti que levaria o Vasco à final da Copa do Brasil, o atacante Edmundo, de 37 anos, anunciou que o jogo de quarta-feira com o Sport foi o último de sua carreira. "Não agüento mais, é muita emoção, o coração não agüenta. Vou parar", afirmou no início da noite, em São Januário, quando se dirigia à sala do presidente Eurico Miranda para comunicar a decisão. Veja também: Perfil: Edmundo, uma carreira 'Animal' dentro e fora de campo Vote: Edmundo deve parar? O dirigente, no entanto, não aceitou os argumentos de Edmundo e disse que ele treinará nesta sexta normalmente. "Ele não veio me pedir demissão. Apenas me perguntou se eu concordava com a sua rescisão de contrato. Eu disse que não. Não quero entrar em detalhes. Comigo não tem essa história de chororô. Edmundo não foi o responsável pela derrota, mas sim o árbitro (Alicio Pena Júnior)", declarou o presidente do clube. Edmundo reapareceu em São Januário com a cabeça raspada. Estava cabisbaixo, conversou rapidamente com alguns funcionários do clube e foi ao encontro de Eurico. Logo após o jogo com o Sport, já na madrugada desta quinta, Edmundo chegou a chorar no vestiário. Atualizado às 19h50 para acréscimo de informação