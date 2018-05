Atacante Eliandro comemora temporada com o Cruzeiro

"Foi um ano excelente. Não esperava as chances que tive e Deus abriu as portas para mim e só tenho que agradecer. Resumo como ótimo este ano para mim, tanto profissionalmente como pessoalmente. Isso é uma inspiração para 2010", disse Eliandro nesta quarta-feira, em entrevista para o site oficial do clube.

Com as contusões de Kléber, Soares e Wellington Paulista, o jovem atleta subiu para o elenco profissional do clube a pedido do técnico Adilson Batista. Em cinco partidas pelo Brasileirão, o atacante marcou dois gols pelo Cruzeiro, incluindo o segundo gol cruzeirense na vitória por 3 a 2 sobre o Santo André e o quarto gol da equipe na vitória por 4 a 1 sobre o Coritiba.

Muito elogiado pelo treinador, Eliandro também enalteceu a oportunidade de trabalhar com jogadores mais experientes e garantiu que aprendeu muito com os companheiros, apesar da forte concorrência no setor.

"Sempre é bom trabalhar com jogadores mais experientes e melhores. Procurei ver, aprender e compartilhar experiências. Então, isso para mim vai ficar marcado para o resto da vida", destacou.