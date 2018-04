Atacante Fernandinho terá que operar o pé no São Paulo

O atacante Fernandinho foi apresentado oficialmente pelo São Paulo nesta quinta-feira sem previsão de quando poderá fazer sua estreia. Com uma fratura em um dedinho do pé direito, o jogador foi avaliado pelo departamento médico do clube e terá que realizar uma cirurgia.

"É um pouco complicado você chegar a um clube que você sempre sonhou em jogar e ter que fazer uma cirurgia", afirmou Fernandinho. "Isso dificulta um pouco mais, mas espero voltar a jogar o mais rápido possível", completou.

Fernandinho se contundiu em outubro de 2009 e o departamento médico do Barueri optou pela adoção de um tratamento convencional. O atacante não teme ficar fora dos primeiros jogos do São Paulo em 2010. "Fiz um contrato bem longo, com condição de fazer história e esse é o meu sonho", comentou.

O jogador explicou a decisão de se transferir para o São Paulo, já que despertou o interesse de outros clubes, como o Cruzeiro. "Pela forma como o São Paulo trabalha, pelo carinho que o São Paulo teve na minha contratação, eu optei por jogar aqui", disse.