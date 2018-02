Atacante Fred descarta retorno ao futebol brasileiro

O atacante Fred não pretende retornar ao futebol brasileiro. Apesar de estar insatisfeito por ocupar o banco de reservas no Lyon, da França, o jogador pretende continuar na Europa. Segundo o irmão e procurador do Fred, Rodrigo Chaves de Melo, a tendência é que o jogador continue na França. "Meu objetivo é que o Fred permaneça no Lyon. Ele só será negociado se for para um outro clube europeu." Na quarta-feira, Fred havia declarado que gostaria de jogar em outro clube por não ter oportunidades no Lyon. O jogador, que voltou aos gramados em 20 de outubro (após se recuperar de lesão), ainda não conseguiu marcar nenhum gol na temporada. Segundo Rodrigo, Fred ficou feliz por saber do interesse de alguns clubes brasileiros, como o Fluminense. "Na verdade, todo atleta que vai pra fora do Brasil parte em busca de uma projeção profissional. Mas, sem dúvida, se eles pudessem escolher, não deixariam família nem amigos para trás. É uma decisão difícil de ser tomada, porém necessária", conta o irmão do atacante.