Atacante Fred diz que viveu ano mais significativo da vida

O atacante Fred conquistou títulos por Cruzeiro e Lyon, defendeu a seleção brasileira em uma Copa do Mundo, mas disse, neste domingo, que evitar o rebaixamento do Fluminense para a Série B do Campeonato Brasileiro foi o maior momento de sua carreira.

"Ganhei seis títulos na minha carreira, mas essa volta por cima que demos com o Fluminense no Campeonato Brasileiro foi o que consegui até hoje de mais importante. Esse foi o ano mais significativo da minha vida, em que fui mais acariciado e abraçado por uma torcida maravilhosa", afirmou.

Aliviado por ajudar o Fluminense a se salvar, Fred já pensa no próximo ano. Ele quer conquistar títulos e apresentar um futebol melhor em 2010. "Agora quero uma pré-temporada forte para que 2010 seja o melhor ano de minha carreira", comentou.

O atacante acredita que o apoio da torcida do Fluminense foi fundamental para evitar o rebaixamento da equipe. "Agradeço a Deus por ter me colocado no Fluminense para participar desse trabalho maravilhoso e à nossa torcida, que foi o carro-chefe dessa arrancada que conseguimos", agradeceu.