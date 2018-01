Atacante Gabigol mostra paixão pela NBA durante as férias

O atacante Gabriel, artilheiro da Copa do Brasil com o vice-campeão Santos, está aproveitando o período de férias para mostrar sua paixão por outro esporte: o basquete. Desde de que iniciou uma viagem pelos Estados Unidos, o atacante tem utilizado as redes sociais para registrar diversos momentos com jogadores da NBA, a liga norte-americana de basquete, e também nos ginásios dos jogos.

Nesses momentos, o atacante deixa o papel de ídolo e se comporta como um verdadeiro fã. Em uma das imagens publicadas no Twitter, ele posa ao lado dos astros do basquete Lebron James e do brasileiro Anderson Varejão, do Cleveland Cavaliers.

Depois de assistir à vitória do Cleveland Cavaliers sobre o Orlando Magic na última sexta-feira, Gabriel acompanhou o triunfo do Miami Heat sobre o Memphis Grizzlies no domingo. Antes da partida, o atacante recebeu uma camisa autografada do astro Dwyane Wade, armador do Heat. Gabriel ainda registrou um tour que fez pelo ginásio do Heat com tirou uma foto ao lado do troféu do campeão da NBA.

"Hora de acompanhar o jogo do Miami Heat. Obrigado pela camisa autografada, meu ídolo, Dwyane Wade" postou Gabigol ao lado do ex-jogador do Heat Alonzo Mourning, campeão de 2006.

Com dez gols e quatro assistências no Campeonato Brasileiro, o jogador de 19 anos foi um dos destaques da equipe que saiu da zona de rebaixamento para brigar por um lugar no G-4. Na Copa do Brasil, foi artilheiro com oito gols e ainda deu duas assistências.