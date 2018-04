Atacante Gil afirma que jogar pelo Santos 'é sonho realizado'

O Santos confirmou oficialmente nesta sexta-feira a contratação do atacante Gil, de apenas 18 anos, que chega ao clube após ser emprestado pelo Vila Nova-GO. O jogador assinou contrato para defender o time até o final de 2010 e comemorou o fato.

"Chegar ao Santos é um sonho que estou realizando. Atuei no último domingo, contra o Ceará, e estou bem fisicamente", afirmou Gil, que atuou como titular no Vila Nova nas últimas 13 rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Na competição, ele marcou três gols e deu quatro assistências.

As atuações de Gil foram exaltadas pelo diretor de futebol do Santos, Adilson Durante, nesta sexta-feira. "Mesmo com apenas 18 anos, o Gil já vinha se destacando na disputa da Série B do Brasileirão, competição que é muito equilibrada. Esperamos que ele também possa demonstrar seu futebol no alvinegro praiano", disse.

Natural de Irecê, na Bahia, Gil foi revelado pelo próprio Vila Nova, no qual começou a jogar com apenas 12 anos de idade. A jovem revelação é o sexto reforço que o Santos contrata nos últimos tempos. Antes dele, o clube fechou a vinda do volante Emerson, do lateral-direito George Lucas, do atacante Jean, do goleiro Sérgio e do zagueiro Edu Dracena.