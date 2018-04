Atacante Hernane diz estar pronto para desafio no Flamengo

RIO - Com a ida de Vagner Love para o CSKA Moscou e a provável saída de Liedson, Hernane passou a ser a principal opção de ataque no Flamengo. E ele garante estar pronto para o desafio, começando já pela estreia no Campeonato Carioca, sábado, contra o Quissamã, no Engenhão.

"Bate aquela ansiedade boa para estrear nesta temporada. Estou preparado e empolgado para este novo momento. Com as saídas do Love e do Liedson, terei ainda mais responsabilidade, já que são dois grandes jogadores", avaliou Hernane, que está no Flamengo desde junho.

Hernane foi para o Flamengo depois de se destacar no Paulistão do ano passado, quando defendia o Mogi Mirim. Logo na estreia no clube carioca, ele já marcou gol, diante do Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. Agora, será titular contra o Quissamã no jogo deste sábado.

"Quero repetir neste começo de ano aquilo que fiz quando cheguei ao Flamengo. Ou seja, estrear com gol. É por isso que estamos trabalhando duro todos os dias", avisou Hernane, que tem os garotos Nixon e Rafinha como concorrentes na disputa pela vaga no ataque titular.