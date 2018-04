Atacante Hulk se apresenta e mira vaga de titular na seleção brasileira

Titular da seleção brasileira no amistoso com a Itália, realizado em março - 2 a 2, em Genebra -, o atacante Hulk espera continuar a contar com a preferência do técnico Luiz Felipe Scolari. Naquela partida, o jogador do Zenit foi mal, e no jogo seguinte, contra a Rússia, começou no banco. Mas entrou na etapa final e se tornou um dos principais responsáveis pela reação da equipe, que perdia por 1 a 0, mas chegou à igualdade.

Depois daqueles jogos, Hulk não foi mais chamado, pois contra Bolívia e Chile Felipão só relacionou atletas que atuam no futebol brasileiro. Mas entrou no grupo que vai disputar a Copa das Confederações e nos treinos que serão realizados a partir desta quarta-feira, no Rio, e nos amistosos contra Inglaterra e França, espera dar o próximo passo: ser titular.

Hulk se apresentou na tarde desta terça-feira à seleção bastante confiante: "Fico feliz por estar representando o nosso país e, se Deus quiser, vamos ganhar essa competição", disse o atacante na chegada ao hotel em que a delegação está hospedada na zona sul do Rio. Para Hulk, a seleção vai ter, na Copa das Confederações, duas aliadas: o talento dos jogadores e a garra. "A equipe vai ter o espírito do Felipão, não vai ter bola perdida".

O fato de o grupo contar com vários atletas que disputarão a uma competição pela seleção brasileira não é empecilho para Hulk. "A inexperiência não pesa, vai dar aquele friozinho, mas logo passa". Hulk foi para o jogador europeu ainda muito jovem e comentou também a ida de Neymar para o Barcelona. "Com a qualidade que ele tem, a estrutura do Barcelona e o fato de lá ter alguns brasileiros, Neymar vai se adaptar rapidamente".