Atacante húngaro sofre ataque e morre O atacante húngaro Miklos Feher, do Benfica, faleceu neste domingo depois de sofrer um ataque cardíaco durante a partida contra o Vitória de Guimarães pela 19ª rodada do Campeonato Português. O jogador, de 24 anos, desmaiou no campo no final do jogo e faleceu ao chegar no hospital central de Guimarães. Feher era um dos destaques da seleção da Hungria.