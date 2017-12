Atacante inglês, de 17 anos, será o mais novo no Mundial A Fifa divulgou oficialmente, nesta quinta-feira, a lista das 32 seleções que jogarão a Copa do Mundo, na Alemanha. Dos 736 jogadores inscritos, o mais novo é o atacante Theo Walcott, de 17 anos, que foi contratado pelo Arsenal no início deste ano. Caso consiga marcar um gol neste Mundial, o jogador se tornará o mais jovem da história a balançar as redes passando a marca obtida por Pelé em 1958, na Suécia. O jogador mais velho na Alemanha será o goleiro Ali Boumnijel, da Tunísia. Com 40 anos, ele será o quinto mais velho da história - só atrás de Roger Milla (Camarões, em 1990), Pat Jennings (Irlanda do Norte, em 1986), Peter Shilton (Inglaterra, em 1990) e Dino Zoff (Itália, em 1982). Entre as seleções, a estreante Trinidad & Tobago é a equipe com maior média de idade (29 anos) entre as 32 classificadas. Em seguida aparecem Estados Unidos (28,5 anos), República Checa (28,4) e França (28,4). A seleção brasileira é a quinta mais velha do Mundial, com a média de 28,2 anos. A mais jovem é o time de Gana, outro estreante, com 24.6 anos. Com as listas, foram divulgadas as numerações de cada jogador. A única seleção que ainda não definiu o número que cada um de seus 23 convocados usará é a de Gana, que deverá fazer isso nos próximos dias.