Atacante italiano do Brescia é pego novamente no doping O atacante italiano Francesco Flachi, do Brescia, que disputa atualmente a segunda divisão italiana, voltou a ser flagrado no exame antidoping por uso de cocaína. O Comitê Olímpico Italiano declarou nesta quarta-feira que o jogador atestou positivo no dia 19 de dezembro, em partida de sua equipe contra o Modena.