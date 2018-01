Atacante japonês sofre lesão no pé e pode ficar fora da Copa O Japão, último adversário do Brasil na primeira fase da Copa da Alemanha, em 22 de junho, pode ficar sem um de seus principais atacantes. Atsushi Yanagisawa, de 28 anos, que joga pelo Kashima Antlers, sofreu uma lesão no pé direito na partida de sábado, contra o JEF United, e pode ficar pelo menos dois meses em tratamento. Suspeita-se de uma fratura, ainda não confirmada. "Há dúvidas sobre se vai estar pronto para a Copa do Mundo, mas trata-se de uma fratura traumática que normalmente demora menos a ser curada que uma fratura de stress",disse o chefe do corpo médico do Antlers, Jun Seki, segundo a agência de notícias Kyodo. Emprestado pelo italiano Messina ao Antlers, Yanagisawa havia sido convocado pelo técnico Zico para o amistoso contra o Equador, na quinta-feira, em Oita.