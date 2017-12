Atacante Jardel assina com o Sporting O atacante brasileiro Jardel foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira com o novo reforço do Sporting de Lisboa. O jogador volta a Portugal depois de um ano na Turquia, jogando pelo Galatasaray. Após vários impasses, pois o clube turco recusava as propostas do Sporting, Jardel assinou um contrato de três anos e foi recebido por milhares de torcedores no estádio Alvalade. Jardel é um ídolo do futebol português por causa de sua atuação pelo Porto, no qual alcançou quatro vezes a artilharia do Campeonato Português. Os valores da negociação não foram divulgados, mas além do valor pago, o clube português cederá ao Galatasaray o belga Mbo Mpenza, o croata Robert Spehar e o checo Pavel Horvath. O brasileiro, que estava sendo sondado por vários outros clubes europeus, diz que sua mulher não se adaptou na Turquia e que por isso aceitou uma proposta para voltar a Portugal, ainda que receberá um salário menor que o pago pelo Galatasaray.