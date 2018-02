Atacante Jardel rescinde contrato com o Beira-Mar O atacante brasileiro Mário Jardel, de 33 anos, rescindiu seu contrato com o Beira-Mar, clube da primeira divisão portuguesa, devido às poucas chances que tem tido na equipe, informou nesta quinta-feira o jornal Recorde. Jardel põe fim desta forma a seu período de quatro meses no Beira-Mar, equipe mergulhada em uma grave crise esportiva e financeira e que ocupa a última colocação do Campeonato Português. Apesar da má fase, Jardel, ex-Vasco, Grêmio, Palmeiras e Goiás, já brilhou com no futebol português. Ele estreou em Portugal na temporada 1996/1997 vestindo a camisa do Porto, time no qual foi artilheiro e que ajudou a ganhar três campeonatos nacionais. Mesmo com todo o sucesso, o atacante transferiu-se para a Turquia, onde jogou no Galatasaray. Retornou a Portugal em 2001 sem perder o faro de artilheiro e ajudou o Sporting de Lisboa a conquistar o Campeonato Português 18 anos após seu último título. O jogador duas vezes ´chuteira de ouro´ (nas temporadas 1998/99 e 2001/02) também teve passagens menos brilhantes por Bolton (Inglaterra), Ancona (Itália), Newell´s Old Boys (Argentina) e Alavés (Espanha). Em seu curta estadia no Beira-Mar, o brasileiro marcou três gols no Campeonato Português e um na Copa de Portugal. A partir da oitava rodada, amargou uma reserva da qual não chegou a sair mais.