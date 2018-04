Atacante Jean assina contrato com o Santos

O atacante Jean finalmente assinou contrato com o Santos nesta sexta-feira. O experiente jogador, de 27 anos, acertou com o clube até o final deste ano e deve ser apresentado na segunda-feira.

Jean chegou à cidade na noite de quinta-feira e, nesta sexta, já fez exercícios físicos na sala de musculação no novo clube. Com passagens por Flamengo, Vasco, Fluminense, Corinthians e Cruzeiro, o atacante havia rescindido contrato com o Al-Sharjah, dos Emirados Árabes.

No Santos, Jean brigará por uma vaga no time titular com Kléber Pereira, Neymar e Róbson. Artilheiro do time, Pereira tem contrato por mais quatro meses e ainda não definiu sua situação futura no clube.