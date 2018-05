Atacante Jobson admite ter usado cocaína em festa

O atacante Jobson admitiu que usou cocaína após a vitória do Botafogo sobre o São Paulo por 3 a 2, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro deste ano. Ele garante que foi apenas uma vez, em uma festa, e espera que a punição pelo uso da droga não seja o banimento do futebol, como pode acontecer pois foi pego duas vezes no exame antidoping. O problema é que as datas não batem com as dos exames.

De férias com a família, em Conceição do Araguaia, no Pará, o atacante explicou os motivos de usar a droga, em entrevista ao SporTV. "Fiquei empolgado com uma atriz. Não vou citar nomes porque não quero prejudicar ninguém. Estava fora do jogo e acabei usando, mas foi só aquela vez", resume.

Jobson estava suspenso para o jogo seguinte, contra o Atlético-PR, por ter sido expulso na comemoração de gol contra o time tricolor. Ele reconhece o erro e pede compreensão para o julgamento. "Lógico que eu tenho de ser punido, mas não como todos estão falando. Não tenho de ser expulso, banido, deixar de jogar futebol. A única coisa que eu sei fazer é jogar futebol", reforça.

O primeiro exame em que o atacante foi flagrado com cocaína aconteceu em 8 de novembro - antes da festa a que ele se refere - após o jogo contra o Coritiba (vitória por 2 a 0). E o segundo exame foi em 6 de dezembro, após o jogo contra o Palmeiras. Ele está suspenso preventivamente por 30 dias e aguarda o julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que acontecerá em janeiro.