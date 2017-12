Atacante Kallon tem doping confirmado A contraprova do exame do atacante serra-leonês Kallon, da Inter de Milão, deu positiva para a substância nandrolona, informou nesta sexta-feira o Comitê Nacional Olímpico Italiano (CONI). O jogador foi flagrado em controle antidoping realizado no dia 27 de setembro, após a partida contra a Udinese. Suspenso preventivamente, Kallon será julgado pela entidade.