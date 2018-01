Atacante Kléber vai jogar no México O atacante Kléber - um dos principais destaques do título brasileiro conquistado pelo Atlético-PR em 2001 - vai jogar no Tigres de Monterrey, do México. O jogador, de 27 anos, realizou exames médicos no domingo e será apresentado nesta segunda-feira à torcida. Antes de se destacar no Atlético-PR, onde atuou nos últimos três anos, Kléber jogou pelo Moto Clube, Naútico e o Sion, da Suíça.