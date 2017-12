Atacante Koller diz que estará de volta no terceiro jogo O susto da delegação da República Checa com o atacante Jan Koller, que saiu de campo contundido na partida em que a equipe venceu os Estados Unidos por 3 a 0, nesta segunda-feira, passou a alívio após os primeiros exames, e a questão passou a ser "quando" ao invés de "se" ele voltará à equipe. Embora dificilmente o jogador do Borussia Dortmund poderá estar em campo na partida contra Gana, marcada para o próximo sábado, ele não será cortado da delegação. "Sua participação em outros jogos não está descartada ainda", informou, nesta terça, um porta-voz da Federação Checa de Futebol. O atacante, no entanto, é mais otimista e diz que vai ficar de fora de somente um jogo. "Terei quatro dias para descansar e estarei de volta na terceira partida da primeira fase", afirmou. Por outro lado, a situação do também atacante Milan Baros permanece indefinida. O técnico checo, Karel Brueckner, disse que não sabe quando ele estará de volta aos gramados. "Nos últimos dez dias, a situação dele não mudou, e não sabemos quando terá condições de jogo". Baros ainda se ressente de uma lesão na planta do pé direito, e não participou de nenhum dos treinamentos realizados pela República Checa em solo alemão.