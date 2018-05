Atacante Leandro diz que está acertado com o Grêmio

A apresentação do atacante acabou não acontecendo porque o Grêmio ainda espera um documento do clube japonês para assinar com o atleta. "São detalhes de liberação", explicou Leandro, confiante que logo se tornará um gremista de forma oficial. "Isso vai ser resolvido o mais breve possível."

Aos 29 anos, Leandro reforçará o Grêmio após dois anos no Japão. Antes de se transferir para o Verdy Tokyo, o atacante foi bicampeão brasileiro com o São Paulo em 2006 e 2007. Revelado pelo Botafogo de Ribeirão Preto, o jogador ainda acumula passagens por Goiás, Fluminense e Corinthians, pelo qual foi campeão da Copa do Brasil em 2002.

Antes do acerto com Leandro, o Grêmio já tinha oficializado a contratação do zagueiro Maurício, envolvida na negociação que levou Léo para o Palmeiras. Além disso, a diretoria gremista também já acertou a vinda do meia Hugo e do atacante Borges, que esperam apenas o fim de seus contratos com o São Paulo, no fim do ano, para serem anunciados.