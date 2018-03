Atacante Lima comemora boa média de gols no Santos

O atacante Lima, recém-contratado pelo Santos, voltou a marcar na vitória de 2 a 0 sobre o Cúcuta, na noite dessa quinta-feira, pelas oitavas-de-final da Libertadores. E, com dois gols em apenas duas partidas, celebra a boa fase no clube e promete mais. "Estou muito feliz com isso, mas vou continuar trabalhando com humildade para fazer muitos gols pelo Santos", afirmou o jogador que além do papel de goleador teve de exercer a função tática de marcar a saída de bola do adversário. Na próxima fase, o Santos terá pela frente o embalado América-MEX, que eliminou o Flamengo com vitória por 3 a 0 em pleno Maracanã. A primeira partida será na casa do adversário, no Estádio Azteca, e está marcada inicialmente para o dia 14, quarta-feira.