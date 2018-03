Atacante Macedo retorna à Ponte Preta A Ponte Preta acertou nesta quinta-feira o retorno do atacante Macedo, de 34 anos, para a disputa do Campeonato Brasileiro deste ano. Depois de perder o meia Piá, a diretoria estava atrás de um jogador com experiência e liderança. O técnico Estevam Soares ficou satisfeito com a contratação e garantiu não ver problema na idade avançada do atacante. Segundo ele, Macedo já rendeu bons frutos por onde passou e ainda tem muito a render a Ponte Preta, onde marcou 32 gols em 108 jogos. "Ano passado, quando dirigia o CRB-AL, joguei contra ele. Perdi aquela partida e ele foi o destaque do Ceará-CE, fazendo um gol. Aqui na Ponte, é claro que a gente não pode exigir dele a mesma força e velocidade de cinco anos atrás, mas ele ainda tem muito para mostrar", disse. A Ponte Preta já contou o futebol do atacante de 2000 a 2002. Em sua passagem anterior pelo time de Campinas, ele fez sucesso ao lado de um time bom e barato, onde despontavam Washington (hoje no Atlético-PR) e Ronaldão (atual gerente de futebol do clube ). Natanael dos Santos Macedo disputou o último Campeonato Brasileiro da Série B pelo Ceará, onde fez relativo sucesso. Neste ano, disputou o Campeonato Catarinense pelo Joinville. Ele chega como quarto reforço time de Campinas, que já havia anunciado o meia Terrão, o zagueiro Gustavo e o lateral-direito Alexandre.