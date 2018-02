Atacante Marcel confirma o desejo de defender o Flamengo Depois de contratar o atacante Roni, o Flamengo espera uma autorização do Benfica para confirmar nesta quarta-feira a vinda de outro jogador para a posição: Marcel, de 25 anos. O jogador estava emprestado ao Sporting, de Braga, e já confessou o desejo de voltar para o Brasil e atuar pelo clube carioca. ?Só está faltando a liberação do Benfica que detém meus direitos federativos até 2010. Meu representante está em Lisboa para resolver a situação e, penso que tudo estará resolvido logo?, disse o atacante. Marcel ganhou destaque no futebol brasileiro pelo Coritiba, em 2003. Na ocasião, por causa das boas atuações, foi convocado para a seleção brasileira sub-23, eliminada no Torneio Pré-Olímpico para os Jogos de Atenas, 2004. ?Expressei minha vontade aos dirigentes. Quero jogar pelo Flamengo, que tem uma torcida maravilhosa e a equipe é boa?, revelou Marcel, que rescindiu seu vínculo com o Sporting de Braga, por estar sendo escalado no banco de reservas. ?Acho que tudo vai dar certo, porque acredito ser difícil minha permanência no Benfica.?