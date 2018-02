Atacante Marcelinho Paraíba fecha com o alemão Wolfsburg Nos planos de inúmeros clubes brasileiros, o atacante Marcelinho Paraíba, 31, acertou nesta sexta-feira o seu retorno ao futebol alemão. O jogador, que foi destaque no Hertha Berlim por cinco anos, vai defender agora o modesto Wolfsburg. O clube germânico vai pagar 2,8 milhões de euros (cerca de R$ 7,5 milhôes) ao Trabzonspor, da Turquia, pelos direitos federativos do atleta. Marcelinho passou apenas seis meses no futebol turco após deixar o Hertha por causa de brigas com a comissão técnica. O atacante, que se transferiu para o futebol europeu em 2001 após ganhar o título da Copa do Brasil, era pretendido para reforçar o Santos, Internacional e o próprio time do Estádio Olímpico para a temporada 2007. Além do Wolfsburg, o artilheiro também negociava com o Borussia Dortmund. O Wolfsburg ocupa atualmente a 12ª colocação do Campeonato Alemão com 19 pontos, 17 atrás dos lideres Werder Bremen e Schalke 04. Como o Nacional estava paralisado devido ao rigoroso inverno no país, o time do treinador Klaus Augenthaler volta a jogar pelo torneio apenas no dia 27 de janeiro. Marcelinho poderá estrear justamente contra o Hertha, sua ex-equipe.