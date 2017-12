Atacante Mario Gómez deixa Wolfsburg e retorna ao Stuttgart

De olho na Copa do Mundo de 2018, o atacante Mario Gómez deixou o Wolfsburg nesta sexta-feira e acertou seu retorno ao Stuttgart, clube onde começou a sua carreira. O jogador de 32 anos assinou contrato até 2020.

"Estou muito feliz por voltar para a casa, onde tudo começou para mim", disse Gómez, campeão alemão pelo Stuttgart em 2007. No clube, o atacante espera ganhar mais oportunidades entre os titulares, o que vai aumentar as chances de ser convocado para defender a seleção alemã no Mundial da Rússia. "Vou dar tudo de mim", afirmou.

De acordo com a imprensa local, o Stuttgart desembolsou 3 milhões de euros (cerca de R$ 11,7 milhões) pelo reforço. "Sei que as expectativas são altas e que enfrentarei uma situação de desafio", declarou o atacante.

De volta à primeira divisão do futebol alemão, o Stuttgart vive situação irregular na atual edição do Campeonato Alemão. Ocupa o 14º lugar e está apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento.

O acerto com Mario Gómez, portanto, deve ajudar as duas partes. Assim como o clube, o jogador buscar reviver seus melhores momentos. Após se destacar pelo Stuttgart, ele foi defender o Bayern de Munique pelo que era o recorde de transação no futebol alemão, no valor de 35 milhões de euros.

Com poucas oportunidades e sem maior sucesso, foi transferido depois para a Fiorentina, da Itália, e para o Besiktas, da Turquia. No ano passado, voltou ao futebol alemão ao ser contratado pelo Wolfsburg.