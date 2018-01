Atacante Marquinhos festeja renovação com Santos e exalta manutenção de elenco Embora tenha disputado apenas sete partidas pelo Santos na temporada, o atacante Marquinhos seguirá como opção para o técnico Dorival Júnior no elenco principal do time para 2016. O jogador teve confirmada pelo clube a renovação do seu contrato até dezembro do próximo ano e exaltou a importância de a diretoria alvinegra conseguir acertar a permanência dos atletas do elenco atual para a próxima temporada.