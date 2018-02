Atacante Matheus Matias é oficializado pelo Corinthians e assina acordo até 2022

O Corinthians oficializou na manhã desta quarta-feira a contratação do atacante Matheus Matias, de apenas 19 anos. Revelado pelo ABC, de Natal (RN), o jogador assinou acordo para defender o time alvinegro até 2022.

O jovem de 1,86m de estatura e perfil franzino é o maior artilheiro do Brasil neste início de temporada, com dez gols marcados, e comemorou a sua chegada ao clube paulista após firmar no papel o seu contrato no CT Joaquim Grava.

"É uma emoção que não tem explicação. Espero fazer o que eu vinha fazendo e dar muita alegria para a torcida", afirmou Matheus, cuja contratação já estava acertada desde a semana passada, quando deixou Natal e viajou até São Paulo para passar por exames médicos no Corinthians antes de assinar este acordo de cinco anos.

Matheus Matias é o segundo reforço anunciado em três dias pelo clube, que na última segunda-feira confirmou a contratação do zagueiro Marllon. Já na última terça, o volante Ralf foi apresentado como novo jogador do elenco alvinegro, para o qual retornou após passagem de grande sucesso no período em que o time foi campeão, entre outros títulos, da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes da Fifa.

Entre estes três novos reforços, apenas dois poderão ser inscritos na primeira fase do Campeonato Paulista, no qual o Corinthians enfrenta o Palmeiras no clássico do próximo sábado, no Itaquerão. O técnico Fábio Carille terá de optar por dois destes três jogadores porque já inscreveu 24 atletas do Estadual, além dos atletas da base, e com isso só pode ampliar com dois nomes esta lista para o estágio inicial do torneio.