Atacante Maxi López admite interesse em ir para o Milan

"Estou honrado (com o interesse do Milan em seu futebol), vamos ver em janeiro o que acontece", disse o atacante à rede de TV italiana Sky Itália. "Estou tentando me manter calmo, mas, se no futuro houver a chance de me transferir para um dos mais importantes times da Europa, ficaria muito feliz. Mas, no momento, estou tentando não pensar sobre isso", completou.

Nos últimos dias, dirigentes do Milan afirmaram que contratariam alguém para o lugar de Cassano e admitiram o interesse em Maxi López. "Eu fico grato por um clube com a história do Milan, com todos seus títulos, ter pensado em mim. Mas agora estou focado em fazer meu trabalho no Catania, então vamos ver em janeiro", disse o argentino.

Ao saber do interesse do clube de Milão, o presidente do Catania, Antonino Pulvirenti, chegou a afirmar que a negociação é "viável". Em quase dois anos atuando pela equipe, Maxi López disputou 55 partidas, marcando 20 gols. Ele chegou em janeiro de 2010, contratado junto ao FC Moscou.

O atacante é um velho conhecido do torcedor brasileiro. Em 2009, o time russo o emprestou ao Grêmio, onde passou uma temporada, foi bem e acabou despertando o interesse do Catânia. Em sua carreira, ele ainda jogou pelo River Plate, onde foi revelado, Barcelona e Mallorca.