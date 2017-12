Atacante mexicano ficará de fora da partida contra Angola O atacante da seleção mexicana, Jared Borgetti, ficará de fora do jogo contra a Angola, que será disputado na próxima sexta-feira, em Hannover. O jogador passou nesta terça por uma tomografia computadorizada, que constatou uma contratura muscular na perna esquerda. "Ele tem uma lesão nesse local e vai precisar de 7 a 10 dias para se recuperar", explicou o médico da seleção mexicana, José Luis Serrano. Borgetti se machucou na partida contra o Irã (os mexicanos venceram por 3 a 1), disputada no último domingo, em Nuremberg. Os médicos esperam que o jogador consiga se recuperar para a última partida da primeira fase, que será disputada no dia 21, contra Portugal. "Ele precisa de um rigoroso acompanhamento, porque a dor no local é muito forte", explicou Serrano. Já o volante Pavel Pardo, com leves dores no joelho direito, realizou nesta terça-feira exercícios físicos em separado do elenco, mas vai estar disponível para a partida contra Angola. O restante dos jogadores treinaram normalmente sob comando do técnico Ricardo Lavolpe.