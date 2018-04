Atacante Mutu é novamente flagrado por uso de doping O atacante romeno Adrian Mutu foi novamente flagrado no exame antidoping. O Comitê Olímpico Italiano anunciou nesta quinta-feira que o jogador da Fiorentina testou positivo para o uso do estimulante sibutramina, em teste realizado após o jogo contra o Bari, no último dia 10, pelo Campeonato Italiano.