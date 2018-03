Atacante Nando vai reforçar Santista a apresentação do elenco da Portuguesa Santista, nesta terça-feira, no gramado de Ulrico Mursa, a grande novidade foi a presença do atacante Nando, artilheiro do time na temporada, com seis gols, quatro pelo Campeonato Paulista e dois pela Copa do Brasil. Depois de ficar ausente dos últimos dois jogos do time, o atacante voltou animado a deixar sua marca diante do Palmeiras, domingo, em Santos. Ele esta recuperado de uma lesão na panturilha esquerda e esbanjou confiança, deixando o técnico Nenê confiante em escalá-lo para o jogo decisivo válido pelas quartas-de-final do Paulistão. "Não sinto mais nada e estou com muita vontade de voltar ao time ". Resta saber no lugar de quem, provavelmente no lugar de Marlon. Será um bom reforço para o técnico, que não terá o zagueiro Valdir, suspenso, que deverá ser substituído por Leandro Barbosa. Quem preocupa é o experiente volante Axel, que se apresentou fortemente gripado e acabou poupado dos treinos físicos realizados sob o comando do fisicultor Marcelo Rossi. Pela manhã houve trabalho de musculação e à tarde físicos de manutenção. Na quarta-feira à tarde haverá apenas um treino tático, quando o técnico Nenê pretende definir "algumas coisas para consertar detalhes e armar algumas jogadas". O presidente Carlos Alberto Amado Costa garantiu que o Estádio Ulrico Mursa estará em ordem para receber um grande público. "Aqui todos são muito bem tratados. A pressão da torcida é normal no futebol", enfatizou.