Atacante Nilmar ameaça mais uma vez deixar o Corinthians

À véspera de uma nova audiência na Justiça, o atacante Nilmar voltou a ameaçar, nesta segunda-feira, deixar o Corinthians. Ainda se recuperando de uma operação no joelho esquerdo, o jogador reivindica o fim do contrato em 30 de junho. A equipe do Parque São Jorge, no entanto, alega ter uma liminar para mantê-lo até o fim da temporada. Na terça, às 10 horas, as duas partes voltam a se encontrar no Fórum Trabalhista de São Paulo. "Amanhã [terça] temos mais uma audiência e espero uma solução. Quero saber onde vou jogar, se vou sair ou terei mesmo que ficar no Corinthians", disse Nilmar. "Sempre tive a intenção de ficar, mas estou muito decepcionado. Fizemos um acordo que não foi cumprido pela diretoria, e agora a decisão está com a Justiça. Meu contrato vai até o dia 30 de junho, e não concordo com essa liminar. É complicado ficar aqui mais seis meses sem ter contrato com o clube. Se for para sair, quero que seja pela porta da frente." Apesar de ainda estar se recuperando de lesão - só deve voltar a treinar com bola no próximo mês -, o atacante revelou que já recebeu ofertas de alguns times brasileiros. "Os clubes vêm me procurar, mas não querem contratar um jogador que está brigando judicialmente com outro. Santos, São Paulo e Flamengo fizeram algumas sondagens, mas não houve uma proposta oficial. Quero resolver minha situação com o Corinthians para depois pensar no meu futuro", comentou o jogador, que elogiou o treinador Vanderlei Luxemburgo. "O Muricy Ramalho [do São Paulo] é um dos grandes treinadores com quem eu trabalhei [estiveram juntos no Internacional]. Mas, agora, gostaria muito de trabalhar com o Vanderlei Luxemburgo. Para mim, ele é o melhor atualmente. Dispensa comentários", discursou o atleta de 22 anos. Nilmar revelou também que pretende voltar a jogar no futebol do exterior - ele defendeu o francês Lyon em 2004. "Foi muito bom voltar ao Brasil e trabalhar em São Paulo, que é o centro de futebol no País. Mas tenho muita vontade de voltar para a Europa e fazer história por lá. Esse é o sonho de todo jogador. Você aprende uma cultura diferente, conhece pessoas novas, uma outra língua. Isso sem falar na organização. Os dirigentes pensam muito mais no clube do que em brigas políticas."