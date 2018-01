Atacante norte-americano Green deixa o Bayern e acerta com o Stuttgart

O Bayern de Munique anunciou nesta quarta-feira a saída do atacante Julian Green. O norte-americano, considerado uma das grandes promessas da base do clube, reclamou da falta de espaço no elenco principal e acertou a transferência para o Stuttgart, com quem assinará contrato até o fim da temporada 2018/2019.

"O Julian quer a oportunidade de poder jogar mais. Evidentemente, isto era difícil no Bayer devido à grande concorrência que há", explicou o presidente do conselho diretivo do Bayern, o ex-jogador Karl-Heinz Rummenigge. "Desejo o melhor para o Julian em seu futuro. Sempre foi um jogador confiável e bom para o Bayern."

Green chegou ao Bayern em 2010, ainda adolescente, para atuar na base do clube. Se destacou em todas as categorias, mas ao chegar no time profissional sofreu com a concorrência de nomes como Robert Lewandowski, Arjen Robben, Thomas Müller, Franck Ribery e Douglas Costa.

"Cheguei à equipe sub-15 do Bayern e, como todos, sonhava em me tornar profissional. E isso eu consegui", comentou o jogador. "Acumulei muita experiência nestes últimos três anos. Foram bons anos, estou contente e agradecido", completou, negando qualquer mal-estar com o clube.

Em 2014/2015, Green chegou a atuar emprestado ao Hamburgo. Mesmo com as poucas oportunidades, já disputou oito partidas com a seleção norte-americana principal. Agora, o jogador lutará por mais espaço no tradicional Stuttgart, que luta na segunda divisão para voltar à elite alemã.