Atacante peruano é a esperança do Vitória O atacante peruano Maestri, conhecido como "El Tanque" deve ser a grande novidade do Vitória para a partida diante do Grêmio nesta quarta no Estádio Barradão, em Salvador. Será a estréia do centroavante em Salvador e o técnico Lori Sandri está apostando todas as suas fichas no potencial do atleta, contratado para substituir artilheiro Nádson, negociado para o futebol coreano. Zé Roberto deve recuperar sua posição de titular após amargar o banco na derrota do Vitória para o Vasco na rodada passada. O zagueiro Adaílton e o volante Dudu Cearense que disputaram o Pan-Americano só poderão jogar no domingo.