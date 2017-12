Atacante Renaldo quer deixar clube coreano O atacante Renaldo - vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2003, com 31 gols - está decidido a deixar a equipe do Seoul, na Coréia do Sul, para onde se transferiu neste ano. O jogador argumenta que não se adaptou aos costumes coreanos e está insatisfeito com a fórmula do campeonato nacional ? a K-League ? que prevê, em algumas rodadas, um longo intervalo entre as partidas. ?De vez em quando tem jogo no meio da semana. Mas em algumas rodadas, o campeonato chega a ser interrompido por quinze dias. Desta maneira, não dá pegar ritmo de jogo?, disse. A dificuldade de comunicação é outro fator que incomoda Renaldo. Dentro de campo, ele sente falta da conversa com os companheiros: ?É uma Torre de Babel. Ninguém se entende?, revelou. De acordo com a assessoria do jogador, Renaldo recebeu algumas propostas de clubes do Brasil e após a partida deste sábado, contra o Daejeon, ele e a diretoria do Seoul vão tentar um acordo para a rescisão do contrato.