Atacante Robinho revela ter preferência pelo Santos

Diante da entrada do São Paulo na negociação, o atacante Robinho revelou nesta terça-feira que prefere jogar no Santos, caso seja mesmo emprestado pelo Manchester City para algum clube brasileiro.

"Se tivesse que voltar para o Brasil, seria no Santos, que é minha casa", avisou Robinho, durante uma rápida entrevista nesta terça-feira, para a ESPN Brasil, quando saia do treino em Manchester.

Atualmente na reserva do Manchester City, Robinho já convenceu os dirigentes do clube inglês a liberá-lo por empréstimo até agosto, para que ele possa manter-se em forma para a Copa do Mundo.

O Santos já teria acertado os detalhes da contratação, mas ainda procura parceiros para bancar os salários de Robinho - seriam de R$ 1 milhão por mês. Enquanto isso, o São Paulo corre por fora.

Mas Robinho quer mesmo voltar para o Santos, clube onde começou a carreira e viveu suas maiores glórias. Com a camisa santista, ele espera recuperar a boa forma para disputar a Copa na África do Sul.