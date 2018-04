Atacante Ronaldo comemora retorno ao time do Milan

O atacante brasileiro Ronaldo, novamente relacionado para uma partida do Milan após pouco mais de três meses sem jogar por conta de uma lesão, voltou a celebrar seu retorno aos campos. "É muito bom voltar a me sentir como um jogador. Treinei bem, passei por importantes testes físicos e acho que estou à disposição", disse Ronaldo antes de embarcar com a delegação do Milan para Donetsk, na Ucrânia, onde a equipe encara o Shakhtar Donetsk nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões. Perguntado pela expectativa de marcar seu primeiro gol com a camisa do Milan em competições européias, ele disse: "Sei que devo buscá-lo. Por isso, tentarei dar o melhor de mim se tiver chance de jogar. Se vencermos, daremos um grande passo rumo à classificação". O brasileiro também comentou a fraca campanha do Milan no Italiano, em que o time ocupa apenas a nona colocação e não consegue vencer em casa. "Estamos tristes, pois poderíamos ter feito mais. A distância atualmente é muito grande, mas podemos reduzi-la", afirmou o atacante. A equipe está a 11 pontos da líder Inter de Milão e a sete da Juventus de Turim, quarta colocada.