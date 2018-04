Atacante Ronaldo será pai pela terceira vez Ronaldo será pai pela terceira vez. Nesta quinta-feira, foi confirmada a gravidez de sua mulher, Maria Beatriz Anthony, conhecida como Bia. Ela está com um mês e meio de gestação - a previsão de nascimento é para meados de março. Será o segundo filho do casal, já que em dezembro passado nasceu Maria Sophia. O atacante do Corinthians é pai também de Ronald, hoje com nove anos, fruto de seu relacionamento com Milene Domingues.