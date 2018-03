Atacante Ronaldo visita Ramalah Embaixador da Boa Vontade das Nações Unidas, o atacante Ronaldo foi recebido nesta segunda-feira pelo primeiro-ministro da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Ahmad Qurei, em Ramalah. A viagem do brasileiro tem como objetivo promover programas da ONU de ajuda e assistência a refugiados. O atacante do Real Madrid visitará ainda nesta segunda um estádio de futebol na cidade de Herzlia, próximo a Tel Aviv, onde deverá assistir a uma partida entre meninos palestinos e israelenses que aprendem a jogar em escolas criadas e mantidas pelas Nações Unidas. ?Estou ansioso por visitar todos esses importantes projetos. Sempre sonhei em vir à região e ajudar da maneira que puder, sempre levando uma mensagem de paz e esperança para estas crianças?, disse Ronaldo. Ronaldo foi recebido com festa em Ramalah. Um grupo de 40 palestinos que moraram no Brasil estiveram na recepção - muitos deles, vestidos com a camisa amarela da Seleção Brasileira ?Trata-se de uma importante visita de um homem da paz. Esta visita serve de prova de seu apoio à paz e ao povo palestino?, disse o primeiro-ministro.