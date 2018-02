Atacante Roni é repreendido por indisciplina no Flamengo O atacante Roni foi repreendido nesta sexta-feira pelo técnico do Flamengo, pela maneira como deixou o campo, ao ser substituído no clássico contra o Fluminense, na quinta-feira, pelo Campeonato Carioca. Ao sair do time para dar lugar a Juninho Paulista, o atleta não escondeu a irritação e disse vários palavrões. ?Cheguei hoje [nesta sexta] e a primeira coisa que fiz foi procurar o Ney. Coloquei meu ponto de vista e não queria sair porque existem vários tipos de pressões em cima de mim e um gol poderia me ajudar?, disse Roni. O jogador vem sendo constantemente vaiado pela própria torcida. De acordo com Roni, durante a conversa de 40 minutos, o técnico do Flamengo entendeu suas razões para a reação explosiva. Apesar de ter aceitado os argumentos do jogador, o treinador também expôs que não aceita essa atitude. ?Em mais de dez anos de carreira nunca me desentendi com qualquer um. O Ney entendeu até porque tive aquela reação porque quero melhorar e fazer o melhor para o Flamengo?, disse Roni, que está fora da partida de domingo, contra o Friburguense, por causa de contusão.