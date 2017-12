Atacante Rooney tem esperanças de jogar a Copa do Mundo Uma das maiores estrelas da seleção inglesa, o atacante Wayne Rooney, do Manchester United, disse nesta terça-feira que tem esperanças de se recuperar a tempo de uma lesão no pé direito para poder disputar a Copa do Mundo da Alemanha, que acontece entre os dias 9 de junho e 9 de julho. Segundo o departamento médico do clube inglês, o jogador precisa ficar seis semanas longe dos gramados para estar 100% fisicamente. Ele se machucou na derrota da sua equipe por 3 a 0 para o Chelsea, no último sábado, pelo Campeonato Inglês. "Vou aparecer para fazer o tratamento todos os dias para aumentar as minhas chances o máximo possível", disse Rooney ao canal de televisão do Manchester United. "Obviamente estou abatido por ter fraturado o pé neste momento, mas estou em boas mãos aqui no clube. Neste momento, o importante é trabalhar e pensar positivo. É o que estou tentando fazer para me recuperar o mais rapidamente possível", completou. O jogador agradeceu as mensagens de apoio dos torcedores e ingleses e aproveitou para mandar um recado para a imprensa local. "O importante agora é ter privacidade e que a imprensa me deixe tranqüilo para eu poder me recuperar." Na segunda-feira, o treinador do Manchester, Alex Ferguson, declarou que acha difícil Rooney se recuperar a tempo para jogar o Mundial. No Grupo B do torneio, a Inglaterra estréia contra o Paraguai, no dia 10 de junho, em Frankfurt. Os outros membros da chave são Suécia e Trinidad e Tobago.