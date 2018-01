Atacante sofre corte em artéria durante partida do Inglês O atacante James Vaughan, do Everton, foi levado de emergência ao hospital após sofrer um corte em uma artéria da perna esquerda durante o empate de 1 a 1 entre sua equipe e o Bolton pela 33.ª rodada do Campeonato Inglês. O atleta, de dezoito anos, se feriu durante uma disputa de bola com Abdoulaye Méité, do Bolton. Por enquanto não foram divulgados detalhes da lesão de Vaughan, que foi levado rapidamente para um hospital de Londres. O atacante do Everton foi o autor do gol de seu time.