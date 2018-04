Atacante sofre lesão e desfalca Getafe por até seis meses

A diretoria do Getafe revelou nesta segunda-feira que o atacante Angel Lafita está fora da temporada europeia. Ele sofreu grave lesão na perna direita e ficará afastado de cinco a seis meses, coincidindo com o fim da temporada. Por causa da contusão, Lafita precisará ser submetido a uma cirurgia no local. A operação vai recuperar o ligamento rompido na partida contra o Granada, domingo, em rodada do Campeonato Espanhol. O jogo terminou empatado em 1 a 1.

O confronto encerrou o ano do Getafe, atual 12º colocado da tabela. O time tem 17 pontos, dois a menos que o Athletic Bilbao, 11º da classificação.