Atacante Takahara é dúvida para último amistoso do Japão O atacante japonês Naohiro Takahara é dúvida para o jogo amistoso que a seleção comandada por Zico fará neste domingo, contra Malta. De acordo com a agência de notícias japonesa Kyodo, o jogador treinou em separado nessa sexta-feira, sentindo fortes dores em um dos joelhos. Takahara foi o autor dos dois gols do Japão no empate diante da Alemanha, realizado na terça-feira. Se vetado para o jogo, Zico poderá ter de recompor totalmente a dupla de atacantes para o último amistoso antes do início da Copa, uma vez que seu companheiro Atsushi Yanagisawa também deixou de participar do treinamento, em virtude de contusão no músculo adutor. "Tomaremos a decisão no final do último treino (sábado), mas tenho sérias dúvidas se um dos dois poderá começar o jogo contra Malta", disse Zico. No entanto, os dois atacantes deverão estar recuperados para a partida de estréia do Japão no Mundial, dia 12 de junho, contra a Austrália. O Japão e Austrália estão no grupo F, o mesmo de Brasil e Croácia.